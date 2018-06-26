В Гуанси от наводнений пострадали более 124 тыс. человек

Наньнин, 26 июня / Синьхуа / — Более 124 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР/ пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями, сообщили информагентству Синьхуа в понедельник в управлении гражданской администрации ГЧАР.

Ливни обрушились на многие районы ГЧАР утром 20 июня. По данным местной гидрометеослужбы, среднее количество осадков в АР достигло 76,5 мм, а в уезде Жуншуй был зарегистрирован самый большой показатель — 276 мм.

В результате натиска ливней уровень воды на 15 гидрологических пунктах на 13 реках превысил критическую отметку.

По информации управления гражданских дел ГЧАР, в регионе в экстренном порядке был эвакуирован 1871 человек. От стихии пострадало 5,63 тыс. га сельхозугодий и рухнуло 502 застройки.

В метеослужбе предупреждают, что в ближайшие дни уровень воды в ряде рек может продолжать повышаться, несмотря на прекращение ливней. При этом соответствующим ведомствам необходимо по-прежнему продолжать принимать меры предосторожности против схода горных селевых потоков и оползней. -0-