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В Гуанси от наводнений пострадали более 124 тыс. человек
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В Гуанси от наводнений пострадали более 124 тыс. человек 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Наньнин, 26 июня /Синьхуа/ — Более 124 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района /ГЧАР/ пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями, сообщили информагентству Синьхуа в понедельник в управлении гражданской администрации ГЧАР.
Ливни обрушились на многие районы ГЧАР утром 20 июня. По данным местной гидрометеослужбы, среднее количество осадков в АР достигло 76,5 мм, а в уезде Жуншуй был зарегистрирован самый большой показатель — 276 мм.
В результате натиска ливней уровень воды на 15 гидрологических пунктах на 13 реках превысил критическую отметку.
По информации управления гражданских дел ГЧАР, в регионе в экстренном порядке был эвакуирован 1871 человек. От стихии пострадало 5,63 тыс. га сельхозугодий и рухнуло 502 застройки.
В метеослужбе предупреждают, что в ближайшие дни уровень воды в ряде рек может продолжать повышаться, несмотря на прекращение ливней. При этом соответствующим ведомствам необходимо по-прежнему продолжать принимать меры предосторожности против схода горных селевых потоков и оползней. -0-
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