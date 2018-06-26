Момент обрушения многоэтажных зданий из-за оползней попал на видео

В автономном районе Гуанси ливней среднее количество осадков превысило 100 мм, это вызвало наводнения и оползни.

Около 20 домов рухнули из-за сильных ливней в разных населенных пунктах на юге Китая

В автономном районе Гуанси из-за сильнейших ливневых дождей среднее количество осадков превысило 100 мм, это вызвало наводнения и оползни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Сети опубликованы кадры, на каторых запечатлено, как рушатся несколько зданий прямо перед потрясенными жителями после страшного разгула стихии.