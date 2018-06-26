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Момент обрушения многоэтажных зданий из-за оползней попал на видео
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Момент обрушения многоэтажных зданий из-за оползней попал на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В автономном районе Гуанси ливней среднее количество осадков превысило 100 мм, это вызвало наводнения и оползни.
Около 20 домов рухнули из-за сильных ливней в разных населенных пунктах на юге Китая.
В автономном районе Гуанси из-за сильнейших ливневых дождей среднее количество осадков превысило 100 мм, это вызвало наводнения и оползни. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В Сети опубликованы кадры, на каторых запечатлено, как рушатся несколько зданий прямо перед потрясенными жителями после страшного разгула стихии.
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