Отходы загорелись на лесопилке под Красноярском 

Опилки и другие отходы загорелись на лесопилке. Возгорание произошло в Лесосибирске (Красноярский край). Об этом сообщил сайт Newslab.ru.
По данным регионального МЧС, площадь возгорания сейчас занимает три тысячи квадратных метров. Известно, что отходы загорелись около часа дня, а пожар смогли потушить только в 16:22. Информации о погибших или пострадавших пока нет.
На месте работают пять автоцистерн и 13 пожарных. Сотрудники экстренной службы черпают воду из ближайшего озера.
Крупный пожар произошел в центре Канска (Красноярский край). Там загорелось историческое здание. На месте происшествия работали шесть единиц техники и 20 спасателей.