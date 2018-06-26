Отходы загорелись на лесопилке под Красноярском

Опилки и другие отходы загорелись на лесопилке. Возгорание произошло в Лесосибирске Красноярский край ). Об этом сообщил сайт Newslab.ru.

По данным регионального МЧС, площадь возгорания сейчас занимает три тысячи квадратных метров. Известно, что отходы загорелись около часа дня, а пожар смогли потушить только в 16:22. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

На месте работают пять автоцистерн и 13 пожарных. Сотрудники экстренной службы черпают воду из ближайшего озера.