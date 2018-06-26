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Историческое здание загорелось в Красноярском крае
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Историческое здание загорелось в Красноярском крае 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Крупный пожар произошел в центре Канска (Красноярский край). Там загорелось историческое здание. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.
В здании располагались типография и редакция местной газеты.
По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании поступил в 19:08. В данный момент на месте работают шесть единиц техники и 20 спасателей.
Очевидцы заявляют, что огонь только усиливается. Известно, что уже рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами.
На месте происшествия находится мэр города Надежда Качан.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
В Красноярске подожгли пух на улице Свердловская. Он воспламенился в опасной близости от парковки автомобилей.
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