Историческое здание загорелось в Красноярском крае

Крупный пожар произошел в центре Канска Красноярский край ). Там загорелось историческое здание. Об этом сообщил сайт Newslab.ru.

В здании располагались типография и редакция местной газеты.

По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании поступил в 19:08. В данный момент на месте работают шесть единиц техники и 20 спасателей.

Очевидцы заявляют, что огонь только усиливается. Известно, что уже рухнуло перекрытие между первым и вторым этажами.

На месте происшествия находится мэр города Надежда Качан

Все обстоятельства произошедшего выясняются.