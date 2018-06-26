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Шесть сел в Алтайском крае остались без света после грозы, пострадала школа
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Шесть сел в Алтайском крае остались без света после грозы, пострадала школа 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Несколько сел остались без света после шквалистого ветра, который прошел в Целинном районе 25 июня.
Согласно данным МЧС России по краю на 26 июня, грозовой фронт оставил без электроснабжения с. Дружба, Бочкари, Еланда, Марушка, Шадрино. В селе Целинное авария была устранена.
Ветер повалил несколько деревьев, повредил кровлю местной школы. На месте находятся энергетики и спасатели. Всего в аварийно-спасательной операции участвуют 150 человек и 34 единицы техники. Как уточняет ведомство, пострадавших в результате ЧП нет.
Напомним, многочисленные разрушения нанесла стихия краевой столице и ее пригороду 23 июня. До сих пор горордские службы ликвидируют последствия шквалистого ветра. Синоптики между тем сообщают о новом штормовом предупреждении.
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