Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома в хабаровском поселке выплатили компенсации

ХАБАРОВСК , 26 июня. / ТАСС /. Жильцы пятиэтажного жилого дома в поселке Октябрьский Хабаровского края , где в начале июня произошел взрыв газа, получили все положенные выплаты в полном объеме. Об этом ТАСС сообщили в администрации района.

Ночью 9 июня в квартире на втором этаже пятиэтажного двухподъездного дома в поселке Октябрьский Ванинского района края произошел взрыв бытового газа. В результате погиб хозяин квартиры, еще один человек получил травмы. Специалисты признали дом пригодным для проживания, в здании начался ремонт. Жильцам, в зависимости от ущерба, предполагались выплаты компенсации до 100 тыс. рублей на семью, а также выплаты единовременной материальной помощи — до 10 тыс. рублей на человека, выплаты пострадавшему при взрыве газа — 200 тыс. рублей. Всего средства предназначались для порядка 50 человек.

"Выплаты жильцам дома завершены, включая выплаты пострадавшему", — сказал первый замглавы администрации Ванинского района Вячеслав Бурдов.

Он добавил, что почти все жильцы смогли вернуться в свои квартиры, включая несколько семей из наиболее поврежденных квартир. Сейчас в квартиру, где взрывом снесло стены, не может вселиться только одна семья. В здании, сообщил Бурдов, продолжаются ремонтные работы.