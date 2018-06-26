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Пострадавших от ЧС освободят от пошлин при восстановлении документов
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Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант

Пострадавших от ЧС освободят от пошлин при восстановлении документов 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Пострадавшие от последствий чрезвычайных ситуаций граждане России будут освобождены от уплаты государственных пошлин при восстановлении документов — соответствующие поправки в Налоговый кодекс поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщают "Известия".
Отмечается, что в соответствующий перечень ЧС войдут, в частности, взрыв газа в жилом доме, падение самолета, наводнение и землетрясение.
По действующему законодательству, без уплаты госпошлины в случае утраты документов в результате ЧС можно восстановить только паспорт гражданина России. Согласно оценкам экспертов, восстановление комплекта документов на семью может обойтись более чем в 10 тысяч рублей.
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