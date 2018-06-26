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При взрыве пиротехники в Мексике погибли два человека
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При взрыве пиротехники в Мексике погибли два человека 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В одной из мастерских по производству пиротехники в мексиканском городе Тультепек прогремели три взрыва. Два человека погибли, еще шесть пострадали. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели.
Тультепек считается одним из главных центров по изготовлению пиротехники. Большая ее часть производится нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков.
Жертвами трагедии тогда стали 42 человека, десятки пострадали, напоминает ТАСС.
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