При взрыве пиротехники в Мексике погибли два человека

В одной из мастерских по производству пиротехники в мексиканском городе Тультепек прогремели три взрыва. Два человека погибли, еще шесть пострадали. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Тультепек считается одним из главных центров по изготовлению пиротехники. Большая ее часть производится нелегально. В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили находившийся в этом муниципалитете рынок фейерверков.