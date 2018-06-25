В Брюсселе произошло возгорание, сообщений о пострадавших нет — СМИ

Брюссель , 25 июня / Синьхуа / — На складе в бельгийской столице Брюсселе сегодня вечером произошло возгорание, информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщил сайт газеты Derniere heure.

"На данный момент о пострадавших не сообщалось, и я не могу подтвердить, что пожар взят под контроль", — сказал официальный представитель брюссельских пожарных Пьер Мей.

На месте происшествия сейчас находится большое число спасательных служб, а также не менее пяти пожарных машин и четырех лестниц.

Причины инцидента не установлены. —0—