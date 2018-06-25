Почти 40 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах 

Меньше всего изменений произошло в расписании Домодедово.
Почти 40 авиарейсов задерживается и отменяется в московских аэропортах. Информация об изменениях в расписании воздушных гаваней представлена вечером 25 июня.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в столичном Шереметьево задержано девять вылетов, во Внуково четыре рейса отменяется и 16 задерживается.
В Домодедово, по последним сводкам, временно задержано пять вылетов и два отменено.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО