Почти 40 авиарейсов задержано и отменено в столичных аэропортах

Меньше всего изменений произошло в расписании Домодедово

Почти 40 авиарейсов задерживается и отменяется в московских аэропортах. Информация об изменениях в расписании воздушных гаваней представлена вечером 25 июня.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в столичном Шереметьево задержано девять вылетов, во Внуково четыре рейса отменяется и 16 задерживается.

В Домодедово, по последним сводкам, временно задержано пять вылетов и два отменено.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО