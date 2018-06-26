Пассажиры 30 рейсов не могут вылететь из аэропортов Москвы 26 июня 

В аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и отменены два.
Вылеты 30 рейсов отменены и задержаны в столичных аэропортах во вторник, 26 июня.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», по состоянию на 9:20 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и отменены два. Между тем в воздушной гавани Домодедово отложены по времени вылеты восьми самолетов, а также еще столько же рейсов отменены.
В аэропорту Шереметьево задержаны семь рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО