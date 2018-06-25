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Срочно: В брюссельской коммуне Схарбек произошел пожар — СМИ
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Срочно: В брюссельской коммуне Схарбек произошел пожар — СМИ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Брюссель, 25 июня /Синьхуа/ — В брюссельской коммуне Схарбек
произошел пожар. Об этом сообщили СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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