В результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек

Кувейт , 25 июня / Синьхуа / — По сообщению из Саны , офицер сил безопасности Йемена сообщил, что международная коалиция во главе с Саудовской Аравией сегодня нанесла авиаудары по городу Амран одноименной провинции в Йемене, в результате погибли по меньшей мере девять человек, в том числе женщины и дети.

Как сообщил корр. Синьхуа источник сил безопасности Йемена на условии анонимности, боевые самолеты коалиции сегодня утром нанесли удары по городу Амран в 40 км к северу от столицы Йемена Саны, в результате погибли девять членов одной семьи.

Медики на месте происшествия сообщили, что в результате авиаудара пострадали около 20 человек, в том числе женщины и дети. —0—