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В результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек
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В результате авиаобстрела Йемена силами коалиции во главе с Саудовской Аравией погибли девять человек 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кувейт, 25 июня /Синьхуа/ — По сообщению из Саны, офицер сил безопасности Йемена сообщил, что международная коалиция во главе с Саудовской Аравией сегодня нанесла авиаудары по городу Амран одноименной провинции в Йемене, в результате погибли по меньшей мере девять человек, в том числе женщины и дети.
Как сообщил корр. Синьхуа источник сил безопасности Йемена на условии анонимности, боевые самолеты коалиции сегодня утром нанесли удары по городу Амран в 40 км к северу от столицы Йемена Саны, в результате погибли девять членов одной семьи.
Медики на месте происшествия сообщили, что в результате авиаудара пострадали около 20 человек, в том числе женщины и дети. —0—
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