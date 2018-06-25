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Местами по Оренбургской области температура поднимется до +34 градусов
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Местами по Оренбургской области температура поднимется до +34 градусов 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник 26 июня температура воздуха местами по области поднимется до +30 — +34 градусов Цельсия. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Оренбургской области.
Максимальные температуры ожидаются на территории южных и юго-западных районов: Первомайском, Бузулукском, Акбулакском, Красногвардейском районах, а также Сорочинском и Соль-Илецком городских округах.
В связи с прогнозируемыми погодными явлениями спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения очагов природных пожаров, загорания мусора, сухой травы, распространения огня на населенные пункты, жилые дома, линии электропередач и связи, объекты экономики.
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