Жителям Тамбова ограничат подачу газа 27 июня

На время работ по переврезке газопровода среднего и низкого давления в среду, 27 июня, в Тамбове ограничат подачу газа, сообщила пресс-служба мэрии.

С 8.00 до 20.00 газа не будет на улицах:

Сосновая — 15 жилых домов;Липовая — 16 жилых домов;Березовая — 20 жилых домов;Тополиная — 28 жилых домов;Западная — 46 жилых домов;Славная — 20 жилых домов;Еловая — 15 жилых домов;Лозовая — 11 жилых домов;Соловьиная — 62 жилых дома;Дроздовая — 60 жилых домов;Цветочная — 50 жилых домов;Верстовского — 61 жилой дом;Ясная — 64 жилых дома;Хвойная — 85 жилых домов;Ягодная — 115 жилых домов;Терновая — 37 жилых домов;Васильковая — 39 жилых домов;Бобарыкина — 23 жилых дома;Селезневская — 126 жилых домов;Сабуровская — 5 жилых домов;Грушовая — 31 жилой дом.