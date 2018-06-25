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Мужчину из Южного Бутова эвакуировали вертолетом
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Мужчину из Южного Бутова эвакуировали вертолетом 

Южное Бутово 1 час назад
Фото: Южное Бутово
23 июня санитарный вертолет московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу мужчину, получившего ожоги в районе Южное Бутово. Об этом сообщает пресс-служба МАЦ.
Экипаж санитарного вертолета московского авиационного центра вылетел на Остафьевскую улицу, д. 9, откуда забрал мужчину с термическими ожогами.
Экипаж эвакуировал пострадавшего в лечебное учреждение столицы. Во время полёта пострадавшего сопровождала специальная медицинская бригада.
Фото взято: http://cdn.tvc.ru/pictures/o/287/581.jpg
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