По железной дороге БТК впервые отправлены грузовые вагоны 

ЗАО «АзРусТранс» совместно с ООО «ADY Express» перевезли зерно из России в Карс в зерновозах — хопперах. Зерно в 12 вагонах из станции Сара, расположенной в Оренбургской области, было доставлено до станции Ахалкалаки, а после замены колесных пар вагоны направились в Карс. Груз уже прибыл на станцию Карс.
Отметим, что до сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами. На станции Ахалкалаки грузы переваливались на другие платформы, поступившие из Турции, и продолжали свой путь.
Протяженность сданной в эксплуатацию 30 октября 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составляет 846 километров, из них 504 километра проходят по территории Азербайджана, 263 километра по территории Грузии и 79 километров по территории Турции.