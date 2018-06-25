Ещё
По железной дороге БТК впервые отправлены грузовые вагоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

По железной дороге БТК впервые отправлены грузовые вагоны 

РЖД-Партнер 53 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
ЗАО «АзРусТранс» совместно с ООО «ADY Express» перевезли зерно из России в Карс в зерновозах — хопперах. Зерно в 12 вагонах из станции Сара, расположенной в Оренбургской области, было доставлено до станции Ахалкалаки, а после замены колесных пар вагоны направились в Карс. Груз уже прибыл на станцию Карс.
Отметим, что до сих пор грузы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс перевозились только контейнерами. На станции Ахалкалаки грузы переваливались на другие платформы, поступившие из Турции, и продолжали свой путь.
Протяженность сданной в эксплуатацию 30 октября 2017 года железной дороги Баку-Тбилиси-Карс составляет 846 километров, из них 504 километра проходят по территории Азербайджана, 263 километра по территории Грузии и 79 километров по территории Турции.
РЖД-Партнер: последние новости
Проектные работы по железной дороге к мосту на Сахалин начались в Хабаровском крае Отдых нескольких тысяч россиян может оказаться под угрозой срыва СК назвал виновного в гибели 11 человек на Волге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем102
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти281
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии33
Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу24
Киев направил ноту Москве107
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение