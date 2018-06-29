Санитарный вертолет эвакуировал в больницу упавшего с высоты ребенка на юго-западе Москвы

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в больницу ребенка, пострадавшего после падения с высоты в столичном районе Зюзино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на ул. Болотниковская, д. 43, где произошло падение ребенка с высоты. С места падения экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.