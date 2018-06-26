Томские пожарные потушили горевший три дня лес 

Пожарные ликвидировали крупное лесное возгорание в Томской области. Как сообщает служба новостей «Радио Сибирь», пожар действовал с минувшей субботы на территории Верхнекетского лесничества. Предварительная причина его возникновения — гроза. Справиться с огнем удалось только накануне. Площадь возгорания составила 156 га. В областном департаменте лесного хозяйства уточнили, что это первый крупный лесной пожар в регионе с начала сезона. Борьбу с огнем усложняли сухая жаркая погода и сильный ветер. Всего с начала года в регионе ликвидировано 34 лесных пожара. Общая площадь возгораний — около 263 га. Сейчас на землях регионального лесного фонда установлен средний класс пожарной опасности.
По данным Рослесхоза, за неделю с 18 по 24 июня лесопожарными службами и дополнительными силами в 45 регионах России ликвидировано 380 лесных пожаров. Наибольшее количество пожаров было потушено в Красноярском крае, Иркутской области, Алтайском крае, Ленинградской области и Республике Бурятия. Самое большое количество пожаров грозового происхождения произошло в Алтайском и Красноярском краях, а также Иркутской области.
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