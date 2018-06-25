Омскую область начало заливать дождями

Сильные ливневые дожди прогнозируют омские синоптики на этой неделе. Уже сегодня в некоторых районах за час уже выпало осадков выше нормы. Погодные условия в Омской области формируются под влиянием циклонической циркуляции — ожидается умеренно теплая погода и осадки выше нормы. При этом штормового предупреждения в регионе не прогнозируют. Отметим, что сразу несколько штормовых предупреждений действуют сейчас на территории Алтайского края — из-за жары, высокой пожароопасности и сильных дождей с порывистым ветром и градом.

— Мы находимся в отличной от Алтайского края синоптической ситуации, но локальные явления в виде сильных ливней будут. Сегодня, например, за один час в Полтавке вылилось 20 мм осадков. В Омске сильный ливень наблюдался в Нефтяниках и на Левом берегу, а в центре города сильных осадков не отмечалось, — сообщили ИА «Омск Здесь» в отделе метеопрогнозов Омского гидрометцентра.

Такая погода продержится в Омске несколько дней, причем выпадение осадков будет неравномерным. Не исключен в отдельных районах и град.

— Облака, которые сейчас гуляют над регионом, могут вылить очень много дождя, может быть град. Сильного ветра мы не ожидаем, но при грозе может быть шквалистый, усиление до 24 м/с по области, — говорят синоптики. — В самом Омске также может быть сильный дождь и гроза, не исключено усиление ветра, но не более 18 м/с. Пока все проходит тихо — только ливень, без ураганного ветра и града.