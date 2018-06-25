СМИ: два человека погибли при крушении легкого самолета в Детройте

ТАСС , 25 июня. Легкий самолет Cessna 210 потерпел крушение в воскресенье в американском городе Детройт. В результате инцидента погибли два человека, сообщает в понедельник телеканал ABC

По его данным, самолет упал и взорвался недалеко от аэропорта имени Колмана А. Янга.

Всего на борту находилось три человека. Пилот, выбраться из самолета которому помогли свидетели инцидента, выжил и был госпитализирован.

Как отмечает телеканал, незадолго до происшествия пилот сообщал о проблеме с шасси. У самолета также заканчивалось топливо.