Ещё
СМИ: два человека погибли при крушении легкого самолета в Детройте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев направил ноту Москве
Киев направил ноту Москве

СМИ: два человека погибли при крушении легкого самолета в Детройте 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 июня. Легкий самолет Cessna 210 потерпел крушение в воскресенье в американском городе Детройт. В результате инцидента погибли два человека, сообщает в понедельник телеканал ABC.
По его данным, самолет упал и взорвался недалеко от аэропорта имени Колмана А. Янга.
Всего на борту находилось три человека. Пилот, выбраться из самолета которому помогли свидетели инцидента, выжил и был госпитализирован.
Как отмечает телеканал, незадолго до происшествия пилот сообщал о проблеме с шасси. У самолета также заканчивалось топливо.
ТАСС: последние новости
Жильцам квартир восьмого подъезда дома в Заинске после взрыва газа разрешили взять вещи В Дагестане ищут троих пропавших детей Последствия урагана в Барнауле планируется устранить к концу недели
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Батька обиделся на Москву192
Секс-бомба для террористов4
Киев направил ноту Москве80
США лишились первого F-3536
Россияне попросили пенсию по молодости57
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:53
США лишились первого F-35
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение