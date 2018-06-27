Полицейские и сотрудники центра МЧС спасли в Республике Коми тонувшего в реке местного жителя, выпавшего из лодки

Сотрудники ОМВД России по городу Воркуте совместно с бойцами центра МЧС спасли тонувшего в реке местного жителя 1965 года рождения. Мужчина, плывший по реке Воркута в лодке, в какой-то момент не удержался и упал в воду. Местный житель, оказавшийся очевидцем произошедшего, сообщил об этом в полицию. Полицейские и сотрудники центра МЧС выехали на место происшествия. Лодка была обнаружена в водовороте реки в районе поселка Южный . Потерпевший находился в воде, держась за борт лодки. Мужчину вытащили из воды и доставили на берег. Медики обследовали пострадавшего и констатировали переохлаждение. Участники операции отметили слаженность предпринятых действий, благодаря чему человеческая жизнь была спасена.