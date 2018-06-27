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Полицейские и сотрудники центра МЧС спасли в Республике Коми тонувшего в реке местного жителя, выпавшего из лодки
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Полицейские и сотрудники центра МЧС спасли в Республике Коми тонувшего в реке местного жителя, выпавшего из лодки 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Сотрудники ОМВД России по городу Воркуте совместно с бойцами центра МЧС спасли тонувшего в реке местного жителя 1965 года рождения. Мужчина, плывший по реке Воркута в лодке, в какой-то момент не удержался и упал в воду.
Местный житель, оказавшийся очевидцем произошедшего, сообщил об этом в полицию. Полицейские и сотрудники центра МЧС выехали на место происшествия. Лодка была обнаружена в водовороте реки в районе поселка Южный. Потерпевший находился в воде, держась за борт лодки. Мужчину вытащили из воды и доставили на берег. Медики обследовали пострадавшего и констатировали переохлаждение.
Участники операции отметили слаженность предпринятых действий, благодаря чему человеческая жизнь была спасена.
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