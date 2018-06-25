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В Верхнекамском районе сгорел частный дом
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В Верхнекамском районе сгорел частный дом 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
25 июня во втором часу ночи в деревне Полушнур Верхнекамского района загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Здание использовалось, как дача. В 01:24 в пожарную часть поступил звонок о том, что она горит.
«Для тушения пожара было задействовано 2 единицы техники и 5 человек, в том числе от МЧС — 1 единица техники и 3 человека», — сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кировской области.
В результате пожара пострадали стены дома, сгорели крыша и надворные постройки.
Фото — ГУ МЧС по Кировской области
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