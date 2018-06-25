В Верхнекамском районе сгорел частный дом

25 июня во втором часу ночи в деревне Полушнур Верхнекамского района загорелся частный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Здание использовалось, как дача. В 01:24 в пожарную часть поступил звонок о том, что она горит.

«Для тушения пожара было задействовано 2 единицы техники и 5 человек, в том числе от МЧС — 1 единица техники и 3 человека», — сообщили в пресс-службе Главного управления министерства по чрезвычайным ситуациям по Кировской области.

В результате пожара пострадали стены дома, сгорели крыша и надворные постройки.