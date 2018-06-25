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На севере Приамурья произошло землетрясение магнитудой 3,2
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На севере Приамурья произошло землетрясение магнитудой 3,2 

РИА Новости 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в понедельник в Сковородинском районе Приамурья, сообщает региональный главк МЧС.
"По данным сейсмостанции РАН Республики Саха (Якутия), на территории Сковородинского района зафиксировано сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 3,2. В населенных пунктах Сковородинского района жертв и разрушений нет. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме", — сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 33 километрах северо-восточнее города Сковородино на глубине около 10 километров.
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