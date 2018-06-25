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Семь пожаров произошло во Владимирской области за воскресенье
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Семь пожаров произошло во Владимирской области за воскресенье 

АиФ Владимир 33 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
Горели не только дома, но и бани, гаражи.
В ночь с 23 на 24 июня произошло сразу два пожара. В деревне Малахово Собинского района сгорела баня. Огонь разошелся на 16 квадратных метров, ликвидировать его удалось через два часа. В Александрове сгорел нежилой дом. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, спасатели справились с происшествием за один час.
В деревне Рождествено Меленковского района загорелся частный дом. Площадь пожара составила 98 квадратный метров, пострадавших, по данным МЧС, нет. Еще один дом сгорел в деревне Алексино Александровского района. Пожар площадью 80 квадратных метров тушило шесть человек. С происшествием спасатели справились за час. В Юрьев-Польском районе ночью загорелась баня. Пожар площадью девять квадратных метров в селе Федоровское тушило шесть человек. Пострадавших в этих происшествиях не установлено.
Вечером в воскресенье в Ковровском районе загорелся частный дом. Чтобы потушить пожар в деревне Федюнино потребовался час времени и десять. Площадь пожара составила 60 квадратный метров. Позже в Коврове сгорел гараж. Площадь пожара составила 16 квадратных метров, его ликвидировали за пол часа.
Пострадавших в данных происшествиях также не зафиксировано.
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