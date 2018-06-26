Капремонт Чуйского тракта Алтайского края завершат к октябрю 2018 года

БАРНАУЛ , 26 июня. / ТАСС /. Капитальный ремонт федеральной трассы «Чуйский тракт» в Алтайском крае завершат к октябрю 2018 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Работы ведутся на участке с 368-го по 374-й километр", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный отрезок включен в завершающий этап ремонта, проводимого на четырехполосном участке общей протяженностью в 21 километр. «Первые пять километров ввели в эксплуатацию в 2016 году, еще 10 — в 2017-м, работы на последних шести километрах трассы планируют завершить к октябрю», — рассказали в пресс— службе.

По информации пресс-службы, на введенных в эксплуатацию участков после капитального ремонта не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Кроме безопасности, дорожники повысят уровень комфорта на главном туристическом маршруте региона. «Там, где это требуется, выравнивают продольный профиль трассы, укрепляют обочины, в населенных пунктах ставят шумозащитные экраны», — пояснили в пресс-службе.