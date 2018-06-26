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Капремонт Чуйского тракта Алтайского края завершат к октябрю 2018 года
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Капремонт Чуйского тракта Алтайского края завершат к октябрю 2018 года 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт федеральной трассы «Чуйский тракт» в Алтайском крае завершат к октябрю 2018 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.
"Работы ведутся на участке с 368-го по 374-й километр", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный отрезок включен в завершающий этап ремонта, проводимого на четырехполосном участке общей протяженностью в 21 километр. «Первые пять километров ввели в эксплуатацию в 2016 году, еще 10 — в 2017-м, работы на последних шести километрах трассы планируют завершить к октябрю», — рассказали в пресс— службе.
По информации пресс-службы, на введенных в эксплуатацию участков после капитального ремонта не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.
Кроме безопасности, дорожники повысят уровень комфорта на главном туристическом маршруте региона. «Там, где это требуется, выравнивают продольный профиль трассы, укрепляют обочины, в населенных пунктах ставят шумозащитные экраны», — пояснили в пресс-службе.
Чуйский тракт, ранее также именовавшийся как трасса М52, проходит от Новосибирска до границы с Монголией по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Магистраль протяженностью около 970 километров также входит в состав азиатского маршрута Новосибирск — Карачи.
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