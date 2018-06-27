В Казани ликвидируют последствия урагана 

В столице Татарстана накануне в результате шквалистого ветра на 18-этажный дом рухнул башенный кран. Пострадал рабочий. В новостройке были повреждены балконы на верхних этажах и облицовка здания. В доме никто не пострадал. Жители Казани размещали в соцсетях видео и фотографии, на которых видны последствия стихии. Улицы и дороги в городе были затоплены в результате сильного ливня, автомобили сильно побило градом, порывами ветра повалило деревья, повреждены крыши зданий и рекламные конструкции. Сегодня в Казани снова ожидается гроза с ветром до 20 метров в секунду.