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В Казани ликвидируют последствия урагана
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В Казани ликвидируют последствия урагана 

Авторадио 1 час назад
Фото: Главный региональный
В столице Татарстана накануне в результате шквалистого ветра на 18-этажный дом рухнул башенный кран. Пострадал рабочий. В новостройке были повреждены балконы на верхних этажах и облицовка здания. В доме никто не пострадал. Жители Казани размещали в соцсетях видео и фотографии, на которых видны последствия стихии. Улицы и дороги в городе были затоплены в результате сильного ливня, автомобили сильно побило градом, порывами ветра повалило деревья, повреждены крыши зданий и рекламные конструкции. Сегодня в Казани снова ожидается гроза с ветром до 20 метров в секунду.
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