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Во Вьетнаме из-за наводнения погибли 22 человека
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Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 22 человека 

ТАСС 26 июня 2018
Фото: ТАСС
Сильнейшие за несколько последних лет наводнения на северо-западе Вьетнама, продолжавшиеся с конца прошлой недели, стали причиной гибили 22 человек, еще девять до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил в четверг Национальный координационный комитет по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
Как отметили в ведомстве, наиболее серьезно от паводка пострадали провинции Лайтяу, Лаокай, Хазянг, а также некоторые районы провинций Тхайнгуен и Йенбай. По предварительным данным, там наводнения и оползни частично или полностью разрушили порядка 1,5 тыс. жилых домов, уничтожили более 1,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий, привели к гибели более 6 тыс. голов домашней птицы и скота. Паводок повредил плотины и затопил многие участки автомобильных дорог, в результате чего было серьезно нарушено транспортное сообщение в северо-западном регионе. Материальный ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 458 млрд донгов (около $20 млн).
Пострадавшие районы посетила чрезвычайная правительственная комиссия во главе с вице-премьером Чинь Динь Зунгом. Заместитель главы вьетнамского правительства подчеркнул важность оказания своевременной помощи семьям, оказавшимся в заложниках стихии. Всем пострадавшим, по его словам, предоставляется временное жилье и продовольствие. Местные власти принимают все меры для нормализации ситуации в районах, подвергшихся ударам стихии.
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