Ещё
Наводнение унесло 17 жизней во Вьетнаме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант

Во Вьетнаме не менее 17 человек погибли при наводнении 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Vietnam News Agency, Quang Duoc
По меньше мере 17 человек погибли, 11 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Вьетнама, сообщает местная газета VnExpress.
Ранее сообщалось о семи погибших, пяти пострадавших и 12 пропавших без вести.
По данным издания, больше всего людей погибло в провинции Лайтяу — 12 человек, пять человек были из провинции Хазянг.
Издание сообщает, что комитет по предупреждению и преодолению стихийных бедствий (NDPC) отправил 700 сотрудников, чтобы проводить эвакуацию местных жителей, искать пропавших без вести и контролировать наносимый стихией ущерб.
Ранее издание сообщило, что общий ущерб от погодных аномалий в трех провинциях Лаокай, Хазянг и Лайтяу оценивается в 75 миллиардов вьетнамских донгов (3,3 миллиона долларов). Более 40 домов снесло потоком, 250 были серьезно повреждены, а около 500 все еще затоплены.
В прошлом году наводнения и тропические штормы нанесли Вьетнаму ущерб в размере 2,34 миллиарда долларов. Погибли 390 человек.
Последние новости
"Мы движемся к пропасти": назван срок дефолта США На Украине потребовали переименовать Россию "Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису ограбили в центре Москвы20
Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант30
Российская группа отказалась выступать в Киеве31
Германия готова послать Меркель подальше53
Кадыров попросил у Путина магистраль507
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:23
Российская группа отказалась выступать в Киеве
Шоу-бизнес
00:41
От Крыма до Турции. Какую тайну выдала Карина Цуркан?
Происшествия Статьи
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение