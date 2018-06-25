На севере Вьетнама из-за наводнений погибли не менее семи человек

МОСКВА , 25 июн — РИА Новости . По меньшей мере, семь человек погибли, пять серьезно пострадали и 12 числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями на севере Вьетнама , сообщает местная газета VnExpress.

"Большинство погибших были фермерами, работавшими на своих полях, когда начались ливневые паводки", — сообщил газете заместитель комитета по предупреждению и преодолению стихийных бедствий (NDPC) Нгуен Труонг Сон (Nguyen Truong Son).

По словам Сона, местные власти все еще имеют определенные ограничения в предоставлении своевременной информации о надвигающихся стихийных бедствиях, и число погибших и пропавших предположительно возрастет, потому что некоторые районы все еще изолированы.

Как сообщает издание, ссылаясь на NDPC, общий ущерб от погодных аномалий в трех провинциях Лаокай , Хазянг и Лайтяу оценивается в 75 миллиардов вьетнамских донгов (3,3 миллиона долларов). Более 40 домов снесло потоком, 250 были серьезно повреждены, а около 500 все еще затоплены.

По данным издания, в прошлом году наводнения и тропические штормы нанесли Вьетнаму ущерб в размере 2,34 миллиарда долларов. Погибли 390 человек.