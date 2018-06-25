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Дом, дача и шкаф: в Крыму произошло три пожара
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Дом, дача и шкаф: в Крыму произошло три пожара 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В Крыму за сутки произошли три пожара, жертв и пострадавших нет. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Утром в воскресенье пожар произошел в Старом Крыму — горела пристройка к двухэтажному жилому дому. Огонь повредил пластиковый потолок на площади 5 кв м. В течение 20 минут спасатели полностью ликвидировали возгорание.
А в Керчи на улице Цветочная горел дачный одноэтажный дом. В результате пожара, площадь которого составила 36 кв м, строение выгорело полностью. Владелец недвижимости устанавливается.
Еще один пожар произошел накануне вечером в селе Клепинино Красногвардейского района. В помещении неэксплуатируемого здания сгорел шкаф. Площадь возгорания составила 2 кв м, жертв и пострадавших нет.
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