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Синоптики предупредили Ставрополь о грозах и штормовом ветре
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Синоптики предупредили Ставрополь о грозах и штормовом ветре 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ливень, грозу и сильный ветер предсказали синоптики на 25 июня в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого МЧС.
По данным краевого Гидрометцентра, погода в городе испортится после обеда. Из-за ливней и шквалистого ветра до 20 м/с в Ставрополе может подтопить некоторые улицы и сорвать недостаточно закреплённые конструкции.
Также синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в северных и юго-восточных районах Ставропольского края и напоминают, что в Красногвардейском и Апанасенковском районах сохраняется суховей.
Накануне из-за сильного ливня в Ставрополе затопило улицу Кулакова и район Бруснёвского рынка. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия.
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