Синоптики предупредили Ставрополь о грозах и штормовом ветре

Ливень, грозу и сильный ветер предсказали синоптики на 25 июня в Ставрополе , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого МЧС

По данным краевого Гидрометцентра, погода в городе испортится после обеда. Из-за ливней и шквалистого ветра до 20 м/с в Ставрополе может подтопить некоторые улицы и сорвать недостаточно закреплённые конструкции.

Также синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в северных и юго-восточных районах Ставропольского края и напоминают, что в Красногвардейском и Апанасенковском районах сохраняется суховей.

Накануне из-за сильного ливня в Ставрополе затопило улицу Кулакова и район Бруснёвского рынка. Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия.