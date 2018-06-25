В выходные в Новосибирской области тушили пожары

Почти все пожары произошли в жилом секторе. В минувшую пятницу огнеборцы эвакуировали жителей девятиэтажного дома на улице Оловозаводская в Кировском районе Новосибирска . Пожар начался в одной из квартир на 6 этаже, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки удлинителя. Дым быстро распространился по подъезду. Большинство жителей успели выбежать. А шесть человек, в том числе одного ребёнка пришлось эвакуировать при помощи спасательных устройств капюшонного типа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО. Операция по спасению людей прошла успешно — никто не пострадал. Пожар быстро ликвидировали.

В субботу в городе Бердске в подъезде четырёхэтажного дома на втором этаже загорелся электросчётчик. С места пожара самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В течение четырех минут после звонка в службу МЧС , прибыли пожарные, которые потушили огонь.

В воскресенье в Первомайском районе Новосибирска загорелись частный дом и надворные постройки, а также бесхозное строение. На место ЧП оперативно прибыл 21 человек личного состава МЧС России и семь единиц техники. К моменту прибытия пожарных, уже не было угрозы для соседних строений. Сам пожар локализовали в течение получаса. Предполагаемая причина пожара — неправильное устройство отопительной печи и дымохода.

Напомним, что в случае пожара нужно звонить в пожарно-спасательную службу по номеру 101 (набор осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов).