Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США

Жители японского острова Окинава устроили протестную акцию против строительства возле поселка Хэноко взлетно-посадочной полосы для военных самолетов США . Об этом сообщает RT со ссылкой на японское издание Kyodo.

Военную базу Соединенных Штатов Футенма решили переместить из города Гинован в Хэноко из-за слишком близкого расположения к жилым домам. Чтобы осуществить задуманное, придется засыпать грунтов около 160 гектаров морской полосы. Это в свою очередь погубит редкий вид коралловых рифов, который итак находится под угрозой исчезновения.

Однако несмотря на возмущение населения, строительные работы должны начаться уже в августе этого года. Чтобы этого не допустить, жители Окинавы устроили 25 июня протестную акцию. К месту будущей взлетно-пасадочной полосы они приплыли на более чем полусотне байдарок и резиновых лодок.

Протестующие привезли с собой плакаты с надписями: «Не стройте базу» и «Не сбрасывайте гравий». В ходе акции несколько десятков человек были арестованы.