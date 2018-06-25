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Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США
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Жители Окинавы протестуют против строительства аэродрома на базе США 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Жители японского острова Окинава устроили протестную акцию против строительства возле поселка Хэноко взлетно-посадочной полосы для военных самолетов США. Об этом сообщает RT со ссылкой на японское издание Kyodo.
Военную базу Соединенных Штатов Футенма решили переместить из города Гинован в Хэноко из-за слишком близкого расположения к жилым домам. Чтобы осуществить задуманное, придется засыпать грунтов около 160 гектаров морской полосы. Это в свою очередь погубит редкий вид коралловых рифов, который итак находится под угрозой исчезновения.
Однако несмотря на возмущение населения, строительные работы должны начаться уже в августе этого года. Чтобы этого не допустить, жители Окинавы устроили 25 июня протестную акцию. К месту будущей взлетно-пасадочной полосы они приплыли на более чем полусотне байдарок и резиновых лодок.
Протестующие привезли с собой плакаты с надписями: «Не стройте базу» и «Не сбрасывайте гравий». В ходе акции несколько десятков человек были арестованы.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что три человека погибли в Японии в результате мощного землетрясения.
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