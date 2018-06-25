Синоптики обещают южноуральцам жаркую неделю

Челябинске установилась жаркая безветренная погода. Как сообщается на сайте регионального Гидмотерцентра, сегодня днем в городе воздух прогреется до 28 градусов. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер — всего три метра в секунду. Ночью ожидается до 15 градусов, ветер 5 метров в секунду. Дождя не будет.

Завтра столбики термометров поднимутся до 25 градусов, также без осадков, ветер четыре метра в секунду. Ночью 14 градусов, ветер — пять метров в секунду.

В среду, 27 июня, синоптики прогнозируют до 28 градусов, переменную облачность, без осадков. Ночью пойдет дождь, температура опустится до 17 градусов. Ветер — пять метров в секунду.

В четверг, 28 июня, в областном центре ожидается дождь. Воздух прогреется до 28 градусов, ветер четыре метра в секунду. Ночью небольшой кратковременный дождь, 16 градусов, ветер пять метров в секунду.

На следующий день столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Синоптики также обещают небольшой кратковременный дождь, ветер три метра в секунду. Ночью — снова осадки и до 11 градусов.

В субботу, 30 июня, в Челябинске будет 22 градуса и без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 20 градусов. Ветер один-два метра в секунду.

Наконец, в воскресенье, 1 июля, воздух в городе прогреется до 27 градусов. Ветер — один метр в секунду.

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