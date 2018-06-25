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Баллончик с монтажной пеной «отправил» надымчанина в больницу
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Баллончик с монтажной пеной «отправил» надымчанина в больницу 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Надыме в результате взрыва баллончика с монтажной пеной произошел взрыв на балконе одной из квартир многоэтажного дома на улице Заводской. Инцидент произошел в минувшую субботу.
В пресс-службе окружного ГУ МЧС сообщили, хозяин квартиры нарушил правила при проведении ремонтных работ. По некоторым данным, он закурил, когда работал с баллоном с пеной.
Мужчина сам пытался потушить возникший пожар, в результате чего получил травмы различной степени тяжести. Спасателям позвонили соседи.
— По прибытию спасателей через две минуты на место вызова, возгорание уже было ликвидировано самим пострадавшим. Конструкции жилого дома не повреждены. Угрозы для жизни и здоровья жильцов дома нет, — заявили в пресс-службе.
Мужчине, по сообщениям очевидцев, потребовалась помощь врачей.
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