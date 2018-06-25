Баллончик с монтажной пеной «отправил» надымчанина в больницу

Надыме в результате взрыва баллончика с монтажной пеной произошел взрыв на балконе одной из квартир многоэтажного дома на улице Заводской. Инцидент произошел в минувшую субботу.

В пресс-службе окружного ГУ МЧС сообщили, хозяин квартиры нарушил правила при проведении ремонтных работ. По некоторым данным, он закурил, когда работал с баллоном с пеной.

Мужчина сам пытался потушить возникший пожар, в результате чего получил травмы различной степени тяжести. Спасателям позвонили соседи.

— По прибытию спасателей через две минуты на место вызова, возгорание уже было ликвидировано самим пострадавшим. Конструкции жилого дома не повреждены. Угрозы для жизни и здоровья жильцов дома нет, — заявили в пресс-службе.

Мужчине, по сообщениям очевидцев, потребовалась помощь врачей.