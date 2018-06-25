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Во время купания в Саратовском районе погиб мальчик
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Во время купания в Саратовском районе погиб мальчик 

Новости Саратова 55 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Саратовской области с начала лета утонули уже трое детей.
Девятилетний мальчик насмерть захлебнулся водой в водоеме Саратовского района в пятницу 23 июня.
— Вечером ребенок в компании своих друзей пошел искупаться в водоеме, который находится в одном из сел Саратовского района. Неожиданно мальчик пропал из поля зрения приятелей. Забеспокоившиеся дети рассказали взрослым о пропаже своего друга, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи регионального СУ СКР.
Родные утонувшего мальчика сами извлекли погибшего на берег. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенка не удалось вернуть к жизни. Следователи выясняют причины произошедшего.
Напомним, 24 июня из реки Хопер достали утонувшего 14-летнего подростка. До этого — 19 июня в реке Котлубань Энгельсского района утонула 5-летняя девочка.
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