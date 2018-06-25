Во время купания в Саратовском районе погиб мальчик

Саратовской области с начала лета утонули уже трое детей.

Девятилетний мальчик насмерть захлебнулся водой в водоеме Саратовского района в пятницу 23 июня.

— Вечером ребенок в компании своих друзей пошел искупаться в водоеме, который находится в одном из сел Саратовского района. Неожиданно мальчик пропал из поля зрения приятелей. Забеспокоившиеся дети рассказали взрослым о пропаже своего друга, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» следователи регионального СУ СКР

Родные утонувшего мальчика сами извлекли погибшего на берег. Несмотря на реанимационные мероприятия, ребенка не удалось вернуть к жизни. Следователи выясняют причины произошедшего.

Напомним, 24 июня из реки Хопер достали утонувшего 14-летнего подростка. До этого — 19 июня в реке Котлубань Энгельсского района утонула 5-летняя девочка.