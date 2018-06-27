Ещё
Пожар на территории закрытого химкомбината в Красноярске потушен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар на территории закрытого химкомбината в Красноярске потушен 

ТАСС 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Пожар на территории недействующего химкомбината «Енисей» в Красноярске потушен. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном главке МЧС.
"Пожар потушен. Сейчас продолжаем патрулирование территории для недопущения повторного возгорания", — сообщил представитель ведомства.
Как сообщалось ранее, на территории завода было сразу несколько возгораний. Горел пух с деревьев и мусор. Общая площадь возгораний составляла 4 га. В тушении пожара было задействовано четыре единицы техники.
С 1960-х химкомбинат производил серную кислоту, синтетические дубители, стеклопластики, твердое ракетное топлив и порох для патронов. Производство на «Енисее» было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года «Енисей» признан банкротом.
В 2012 году на химкомбинате началась рекультивация земель в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации». Рекультивация завершится в 2020 году.
ТАСС: последние новости
Пшеничное поле горит на Ставрополье, есть угроза возгорания жилых домов Площадь неконтролируемых лесных пожаров в Иркутской области превысила 33 тыс. га Рекордное число болельщиков ожидается в Калининграде во время матча ЧМ Англия - Бельгия
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма ограничения платы наличными88
Украина постреляла рядом с Крымом120
Вскрылись подробности ограбления Мироновой15
Малахова уличили в наглой лжи в эфире20
Тест: Вас могут развести на курорте?3
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:19
Украина постреляла рядом с Крымом
В мире Армия
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Другое
04:03
Вскрылись подробности ограбления Мироновой
Шоу-бизнес
01:00
Чиновники-джедаи из Новокузнецка записали странное видео
Общество
00:25
Голый пассажир выскочил из самолета
Происшествия
03:44
Путин назвал самую крутую для себя награду
Политика
01:59
Собянин рассказал, почему работал слесарем
Новости Москвы
03:54
Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение