Пожар на территории закрытого химкомбината в Красноярске потушен

КРАСНОЯРСК , 27 июня. / ТАСС /. Пожар на территории недействующего химкомбината «Енисей» в Красноярске потушен. Об этом ТАСС сообщили в среду в региональном главке МЧС.

"Пожар потушен. Сейчас продолжаем патрулирование территории для недопущения повторного возгорания", — сообщил представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, на территории завода было сразу несколько возгораний. Горел пух с деревьев и мусор. Общая площадь возгораний составляла 4 га. В тушении пожара было задействовано четыре единицы техники.

С 1960-х химкомбинат производил серную кислоту, синтетические дубители, стеклопластики, твердое ракетное топлив и порох для патронов. Производство на «Енисее» было остановлено в 1991 году из-за отсутствия оборонзаказа. В ноябре 2009 года «Енисей» признан банкротом.