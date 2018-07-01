Бензовоз загорелся в Красноярске

Происшествие произошло на улице на Второй Брянской улице. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».

Известно, что информация о возгорании появилась около 12:00 (по местному времени).

По данным МЧС по Красноярскому краю, горит кабина бензовоза на одном из складов. К месту происшествия не подпускают людей, так как существует угроза взрыва.

На место пожара отправили как минимум три машины спецтехники.