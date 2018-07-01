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Бензовоз загорелся в Красноярске
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Бензовоз загорелся в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Происшествие произошло на улице на Второй Брянской улице. Об этом сообщил сайт телеканала «ТВК».
Известно, что информация о возгорании появилась около 12:00 (по местному времени).
По данным МЧС по Красноярскому краю, горит кабина бензовоза на одном из складов. К месту происшествия не подпускают людей, так как существует угроза взрыва.
На место пожара отправили как минимум три машины спецтехники.
В Хакасии произошел пожар. Там загорелся частный дом. Спасатели ликвидировали пожар в 16:02. На месте происшествия работало две единицы техники и шесть работников экстренных служб.
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