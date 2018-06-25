86 нигерийцев погибли в борьбе за ресурсы

В нигерийском штате Плато пастухи-кочевники напали на сельскохозяйственные общины. По данным агентства The Assotiated Press, в результате столкновения 24 июня погибло 86 человек, еще шестеро пострадали. Было разрушено около 50 домов.

Столкновения скотоводов и фермеров — не редкость для Нигерии . В различных частях страны регулярно происходят стычки между кочевыми и оседлыми аборигенами из-за права на пользование землей и источниками воды, передает "Уралинформбюро"

После произошедшего в регионе введен комендантский час.