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86 нигерийцев погибли в борьбе за ресурсы
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86 нигерийцев погибли в борьбе за ресурсы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В нигерийском штате Плато пастухи-кочевники напали на сельскохозяйственные общины. По данным агентства The Assotiated Press, в результате столкновения 24 июня погибло 86 человек, еще шестеро пострадали. Было разрушено около 50 домов.
Столкновения скотоводов и фермеров — не редкость для Нигерии. В различных частях страны регулярно происходят стычки между кочевыми и оседлыми аборигенами из-за права на пользование землей и источниками воды, передает "Уралинформбюро".
После произошедшего в регионе введен комендантский час.
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