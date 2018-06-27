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Улетевшие в Новосибирск и Тюмень из-за тумана самолеты вернулись в Омск
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Улетевшие в Новосибирск и Тюмень из-за тумана самолеты вернулись в Омск 

ТАСС 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
ОМСК, 27 июня. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя, которые не смогли утром сесть в Омске из-за тумана и были направлены в Новосибирск и Тюмень, вернулись в аэропорт назначения, сообщили ТАСС в справочной службе.
"Самолеты вернулись", — сказали в справочной.
Ранее сообщалось, что из-за тумана утром 27 июня из Омска не вылетели вовремя пять рейсов и не смогли сесть три.
"Вылет [самолета] в Симферополь будет в 21:30 — с отдыхом экипажа дали задержку, в Санкт-Петербург — до 21:10", — уточнили в справочной.
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