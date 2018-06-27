Улетевшие в Новосибирск и Тюмень из-за тумана самолеты вернулись в Омск

Санкт-Петербурга и ОМСК , 27 июня. / ТАСС /. Самолеты из Москвы Симферополя , которые не смогли утром сесть в Омске из-за тумана и были направлены в Новосибирск Тюмень , вернулись в аэропорт назначения, сообщили ТАСС в справочной службе.

"Самолеты вернулись", — сказали в справочной.

Ранее сообщалось, что из-за тумана утром 27 июня из Омска не вылетели вовремя пять рейсов и не смогли сесть три.

"Вылет [самолета] в Симферополь будет в 21:30 — с отдыхом экипажа дали задержку, в Санкт-Петербург — до 21:10", — уточнили в справочной.