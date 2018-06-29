Пассажиры задержанного из-за технической неисправности рейса вылетели из Омска в Москву

"Рейс СУ1639 в Москву (Шереметьево) вылетел в 16:37 (13:37 мск)", — сообщается на онлайн-табло омского аэропорта.

Как ранее сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс «Аэрофлота» в Москву планировался на 08:10 по местному времени (05:10 мск), но был отложен из-за выявления технической неисправности при предполетном досмотре. На него были зарегистрированы 127 пассажиров, в том числе 15 детей.

Омская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров.