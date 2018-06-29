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Пассажиры задержанного из-за технической неисправности рейса вылетели из Омска в Москву
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Пассажиры задержанного из-за технической неисправности рейса вылетели из Омска в Москву 

ТАСС 12 минут назад
Фото: Омск Здесь
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пассажиры задержанного рейса Омск — Москва (Шереметьево) авиакомпании «Аэрофлот» вылетели к месту назначения резервным бортом. Задержка составила больше восьми часов.
"Рейс СУ1639 в Москву (Шереметьево) вылетел в 16:37 (13:37 мск)", — сообщается на онлайн-табло омского аэропорта.
Как ранее сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, рейс «Аэрофлота» в Москву планировался на 08:10 по местному времени (05:10 мск), но был отложен из-за выявления технической неисправности при предполетном досмотре. На него были зарегистрированы 127 пассажиров, в том числе 15 детей.
Омская транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров.
Сейчас в омском аэропорту проходит регистрация на рейс авиакомпании «Эллинэйр», который должен был вылететь в Салоники (Греция) в 04:00 по местному времени (01:00 мск). На рейс не был предоставлен сменный экипаж, поэтому вылет состоится после отдыха экипажа, который прибыл в Омск. Отправления в Грецию, которое запланировано на 17:30 (14:30 мск), ожидают 122 пассажира, в том числе 34 ребенка.
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