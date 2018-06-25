В омской 10-этажке загорелась квартира и три балкона

Возгорание произошло в Кировском округе. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Приехавшие на место спасатели увидели, что помимо квартиры горит еще три балкона.

Самостоятельно эвакуировались из горящего дома 70 человек, еще 20 человек спасли звенья газодымозащитной службы.

В огне пострадала внутренняя отделка квартиры, а также личные вещи хозяев, отделка трех балконов. Предполагается, что возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. О пострадавших не сообщается.

Добавим, что в тушении пожара участвовали 30 пожарных и четыре звена газодымозащитной службы.