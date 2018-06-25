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В омской 10-этажке загорелась квартира и три балкона
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В омской 10-этажке загорелась квартира и три балкона 

Омск Здесь 45 минут назад
Фото: Омск Здесь
Возгорание произошло в Кировском округе. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Приехавшие на место спасатели увидели, что помимо квартиры горит еще три балкона.
Самостоятельно эвакуировались из горящего дома 70 человек, еще 20 человек спасли звенья газодымозащитной службы.
В огне пострадала внутренняя отделка квартиры, а также личные вещи хозяев, отделка трех балконов. Предполагается, что возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. О пострадавших не сообщается.
Добавим, что в тушении пожара участвовали 30 пожарных и четыре звена газодымозащитной службы.
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