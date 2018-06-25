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В Приангарье действует почти полсотни лесных пожаров
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В Приангарье действует почти полсотни лесных пожаров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Иркутской области по состоянию на понедельник, 25 июня, насчитывается 48 лесных пожаров. Из них 5 очагов отмечены как действующие возгорания, 7 — как локализованные очаги.
Остальные — в зоне космомониторинга. Общая площадь пожаров превышает на сегодня 40 тыс. гектаров, подтвердили в пресс-службе правительства региона.
Общая площадь пожаров, находящихся в зоне космомониторинга, составляет 33,5 гектаров, покрытых лесом, а также 4,6 гектара — территории без леса. Из этих очагов по 13 — расположены в Бодайбинском и Катангском районах,8 — в Мамско-Чуйском районе.
Из пяти действующих пожаров общей площадью в 168 гектаров 2 — в Усть-Илимском районе, по одному — в Нижнеилимском, Катангском и Киренском районах. Площадь локализованных очагов составляет 1,8 тыс. гектаров.
«За три предыдущих дня, с 22 по 24 июня, в Приангарье ликвидировали 26 лесных пожаров общей площадью в 3,2 тыс. гектаров, — сообщили в пресс-службе Иркутскавиалесоохраны. — В воскресенье в лесах потушили 7 возгораний общей площадью в 231,4 га. Еще 2 очага ликвидировали в Усть-Илимском районе, по одному — в Боханском, Усольском, Зиминском, Катангском и Казачинско-Ленском районах».
Чрезвычайный пятый класс пожарной опасности сегодня установили в Балаганском районе Приангарья. Высокий четвертый класс — в Тайшетском и Казачинско-Ленском районах.
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