В Приангарье действует почти полсотни лесных пожаров

Иркутской области по состоянию на понедельник, 25 июня, насчитывается 48 лесных пожаров. Из них 5 очагов отмечены как действующие возгорания, 7 — как локализованные очаги.

Остальные — в зоне космомониторинга. Общая площадь пожаров превышает на сегодня 40 тыс. гектаров, подтвердили в пресс-службе правительства региона.

Общая площадь пожаров, находящихся в зоне космомониторинга, составляет 33,5 гектаров, покрытых лесом, а также 4,6 гектара — территории без леса. Из этих очагов по 13 — расположены в Бодайбинском и Катангском районах,8 — в Мамско-Чуйском районе.

Из пяти действующих пожаров общей площадью в 168 гектаров 2 — в Усть-Илимском районе, по одному — в Нижнеилимском, Катангском и Киренском районах. Площадь локализованных очагов составляет 1,8 тыс. гектаров.

«За три предыдущих дня, с 22 по 24 июня, в Приангарье ликвидировали 26 лесных пожаров общей площадью в 3,2 тыс. гектаров, — сообщили в пресс-службе Иркутскавиалесоохраны. — В воскресенье в лесах потушили 7 возгораний общей площадью в 231,4 га. Еще 2 очага ликвидировали в Усть-Илимском районе, по одному — в Боханском, Усольском, Зиминском, Катангском и Казачинско-Ленском районах».

Чрезвычайный пятый класс пожарной опасности сегодня установили в Балаганском районе Приангарья. Высокий четвертый класс — в Тайшетском и Казачинско-Ленском районах.