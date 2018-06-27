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В Гватемале ряд поселков объявили необитаемыми после извержения вулкана
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В Гватемале ряд поселков объявили необитаемыми после извержения вулкана 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы во вторник приняла решение объявить ряд населенных пунктов и зон в районе вулкана Фуэго опасными для жизни и проживания.
Извержение Фуэго произошло 3 июня. Число жертв достигло 120, еще 189 человек остаются в статусе пропавших без вести, 57 получили ранения, разрушено 186 домов.
По сообщению портала Prensa Libre, всего в районе вулкана выявлено 172 поселка, проживание в которых может быть опасно для жизни человека, однако пока решение принято только по двум, а также по нескольким зонам у Фуэго. Опасность для людей могут представлять выпадение пепла, грязевые вулканические потоки и наводнения.
Решение службы означает также, что с этого момента власти не могут поддерживать и давать разрешения на реализацию каких-либо проектов в обозначенных районах.
После решения о прекращении поисковых работ в зоне извержения Фуэго правительство заявило также о намерении объявить этот район зоной массового захоронения, однако данное решение должны принимать местные власти.
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