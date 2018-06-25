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В Гватемале нашли останки восьми человек в районе извержения вулкана
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В Гватемале нашли останки восьми человек в районе извержения вулкана 

РИА Новости 38 минут назад
МЕХИКО, 25 июн — РИА Новости. Тела восьми человек были найдены в воскресенье в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале, сообщила национальная полиция страны.
"Сотрудники национальной гражданской полиции Эскуинтлы помогают переместить останки восьми человек, которые считались пропавшими без вести и были найдены в секторе Сан-Мигель-Лос-Лотес", — говорится в сообщении полиции.
Извержение Фуэго произошло 3 июня. Ранее сообщалось о гибели 112 человек. С найденными телами число жертв достигло 120. Еще 189 человек остаются в статусе пропавших без вести, 57 получили ранения, разрушено 186 домов.
После решения о прекращении поисковых работ в зоне извержения Фуэго местные власти заявили и намерении объявить этот район зоной массового захоронения.
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