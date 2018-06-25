В Гватемале нашли останки восьми человек в районе извержения вулкана

МЕХИКО , 25 июн — РИА Новости . Тела восьми человек были найдены в воскресенье в районе извержения вулкана Фуэго в Гватемале , сообщила национальная полиция страны.

"Сотрудники национальной гражданской полиции Эскуинтлы помогают переместить останки восьми человек, которые считались пропавшими без вести и были найдены в секторе Сан-Мигель-Лос-Лотес", — говорится в сообщении полиции.

Извержение Фуэго произошло 3 июня. Ранее сообщалось о гибели 112 человек. С найденными телами число жертв достигло 120. Еще 189 человек остаются в статусе пропавших без вести, 57 получили ранения, разрушено 186 домов.

После решения о прекращении поисковых работ в зоне извержения Фуэго местные власти заявили и намерении объявить этот район зоной массового захоронения.