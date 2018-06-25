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Рядом с вулканом Фуэго нашли тела еще 8 гватемальцев
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Рядом с вулканом Фуэго нашли тела еще 8 гватемальцев 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: Российская Газета
Тела еще восьми гватемальцев нашли в воскресенье в районе извержения вулкана Фуэго. Люди считались пропавшими без вести. «Сотрудники национальной гражданской полиции помогают переместить останки восьми человек, которые были обнаружены в секторе Сан-Мигель-Лос-Лотес», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, извержение Фуэго началось 3 июня. Жертвами вулкана уже стали 120 человек, еще 189 пропали без вести. Лава разрушила 186 домов. После решения о прекращении поисковых работ в зоне извержения Фуэго местные власти заявили и намерении объявить этот район зоной массового захоронения, сообщает РИА Новости.
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