Рядом с вулканом Фуэго нашли тела еще 8 гватемальцев 

Тела еще восьми гватемальцев нашли в воскресенье в районе извержения вулкана Фуэго. Люди считались пропавшими без вести. «Сотрудники национальной гражданской полиции помогают переместить останки восьми человек, которые были обнаружены в секторе Сан-Мигель-Лос-Лотес», — говорится в сообщении полиции.
Напомним, извержение Фуэго началось 3 июня. Жертвами вулкана уже стали 120 человек, еще 189 пропали без вести. Лава разрушила 186 домов. После решения о прекращении поисковых работ в зоне извержения Фуэго местные власти заявили и намерении объявить этот район зоной массового захоронения, сообщает РИА Новости.