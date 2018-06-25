Рядом с вулканом Фуэго нашли тела еще 8 гватемальцев

Тела еще восьми гватемальцев нашли в воскресенье в районе извержения вулкана Фуэго. Люди считались пропавшими без вести. «Сотрудники национальной гражданской полиции помогают переместить останки восьми человек, которые были обнаружены в секторе Сан-Мигель-Лос-Лотес», — говорится в сообщении полиции.