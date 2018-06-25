Жителей Калифорнии эвакуируют из‐за мощнейшего лесного пожара

Жителей района Спринг-Вэлли в американском штате Калифорния эвакуируют по причине сильнейших лесных пожаров. Об этом сообщило портал CBS Sacramento.

Ситуацию усложняет сильнейший ветер, который моментально распространяет огонь и расширяет поражаемую им зону.

Согласно сообщению, уже было уничтожено 12 зданий, причем пожар постепенно подступает еще к 600 строений.

В настоящий момент площадь пожара оценивается в 6,5 квадратных километров. В результате три тысяч человек уже были эвакуированы.