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Жителей Калифорнии эвакуируют из‐за мощнейшего лесного пожара
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Жителей Калифорнии эвакуируют из‐за мощнейшего лесного пожара 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жителей района Спринг-Вэлли в американском штате Калифорния эвакуируют по причине сильнейших лесных пожаров. Об этом сообщило портал CBS Sacramento.
Ситуацию усложняет сильнейший ветер, который моментально распространяет огонь и расширяет поражаемую им зону.
Согласно сообщению, уже было уничтожено 12 зданий, причем пожар постепенно подступает еще к 600 строений.
В настоящий момент площадь пожара оценивается в 6,5 квадратных километров. В результате три тысяч человек уже были эвакуированы.
В регионах Дальнего Востока за сутки сгорело около 10 тысяч гектаров леса, из них значительная часть пожаров в лесных массивах пришлась на Якутию.
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