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Площадь контролируемых лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 3,3 тыс. га
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Площадь контролируемых лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 3,3 тыс. га 

ТАСС 43 минуты назад
ХАБАРОВСК, 26 июня. /ТАСС/. Огнем в лесах России на контролируемых территориях охвачено в общей сложности свыше 13,9 тыс. га. Площадь пожаров увеличилась за сутки на 3,3 тыс. га в основном за счет очагов в Красноярском крае, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"На 00:00 мск (07:00 по хабаровскому времени) 26 июня на территории РФ действовало 96 лесных пожаров на площади 13 911 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
По данным на прошлые сутки, площадь контролируемых лесных пожаров составляла почти 10,6 тыс. га. Усилились пожары в Красноярском крае — на площади 7,3 тыс. га. Около 3,5 га горит в Иркутской области, почти 1,3 тыс. га — в Якутии, около 1,1 тыс. га — в Республике Тыва, порядка 300 га — на Чукотке, 50 га — на Камчатке, 11 га — на Алтае. Лесные пожары также были зарегистрированы в Хакасии, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области.
На тушении пожаров в регионах работают почти 1,8 тыс. человек, задействовано 243 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении — 99 воздушных судов. В нескольких субъектах работают также более 130 парашютистов-десантников. За прошлые сутки потушить удалось 53 лесных пожара на площади более 1,7 тыс. га.
Площадь лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территория, по данным на минувшие сутки, составляла 252,4 тыс. га. Эти пожары не тушатся, поскольку не несут угрозы поселениям и объектам экономики, а затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.
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