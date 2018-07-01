Более 70 пожаров на площади почти 8,9 тыс. га за сутки потушили в лесах регионов России

ХАБАРОВСК , 1 июля. / ТАСС /. Лесопожарные формирования потушили за сутки контролируемые возгорания в лесах регионов России на общей площади почти 8,9 тыс. га. По данным на утро, в регионах действовало свыше 140 пожаров на площади более 34,2 тыс. га, сообщает в воскресенье пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 июня в России лесопожарными силами ликвидировано 72 лесных пожара на площади 8 884 га. На 00:00 мск [07:00 хбр] 1 июля на территории РФ действовал 141 лесной пожар на площади 34 209 га, по которому проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

В настоящее время на тушении пожаров в регионах работают свыше 2,8 тыс. человек, задействовано 474 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении — 107 воздушных судов. В нескольких регионах к тушению привлечены также парашютисты-десантники в количестве 240 человек.